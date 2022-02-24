Російська техніка пішла на прорив в Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російська техніка пішла на прорив в Київській області. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прессекретар Андрій Демченко, пише УНН.
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“В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону”, — повідомив речник.
З його слів, військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску “Вільча”.
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
“Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією”, — зазначив співрозмовник.
Як писав УНН, Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.