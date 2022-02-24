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ООС: продолжаются бои по всей линии соприкосновения, на Донбассе ВСУ уничтожили три танка врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения, прорыв не допущен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата

"По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения. Прорыв не допущен. Сейчас в районе населенного пункта Пищевик (Донецкая область) идут ожесточенные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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