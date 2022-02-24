ООС: продолжаются бои по всей линии соприкосновения, на Донбассе ВСУ уничтожили три танка врага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения, прорыв не допущен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
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"По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения. Прорыв не допущен. Сейчас в районе населенного пункта Пищевик (Донецкая область) идут ожесточенные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", - говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.
По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.