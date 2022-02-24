Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному острові
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному острові. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України, пише УНН.
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“Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону разом зі ЗСУ”, - повідомили в пресслужбі.
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Повідомляється, що до острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.
Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України.
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