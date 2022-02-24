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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному острові

Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному острові

Київ • УНН

 • 260955 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному острові. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України, пише УНН.

Цитата

“Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону разом зі ЗСУ”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Повідомляється, що до острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.

Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України.

Додамо

Сьогодні о 5-й ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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