Остров Змеиный атаковали с российских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские войска атаковали остров Змеиный с кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
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"Оккупанты вели огонь по острову со ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону!
Сейчас в районе острова находится два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", — говорится в сообщении.
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Две нераспознанные цели угрожали пограничникам на Змеином острове.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.
По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения, прорыв не допущен.