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15 марта, 19:03 • 90467 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124713 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114573 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108915 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100009 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83508 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117294 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126853 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Остров Змеиный атаковали с российских кораблей

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей

Киев • УНН

 • 162981 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские войска атаковали остров Змеиный с кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

"Оккупанты вели огонь по острову со ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону!

Сейчас в районе острова находится два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", — говорится в сообщении.

Раньше

Две нераспознанные цели угрожали пограничникам на Змеином острове.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии соприкосновения, прорыв не допущен.

Украинские Национальные Новости

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