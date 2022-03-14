З'явився чіткий супутниковий знімок острова Зміїний: російський військовий корабель стоїть на якорі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies опублікувала перший чіткий супутниковий знімок українського острова Зміїний у Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Знімок, зроблений в неділю компанією Maxar Technologies, є першим чітким зображенням острова з того часу, як він піддався бомбардуванню на початку російського вторгнення в Україну.
Як видно на фото, деякі будівлі з червоним дахом у центрі острова, схоже, були значно пошкоджені внаслідок російського обстрілу в перші години вторгнення. Російський корабель, який Maxar ідентифікував як десантний корабель класу Ropucha, стоїть на якорі.
Частина острова все ще вкрита снігом, на його поверхні можна побачити вирви від ракет.
Нагадаємо
Російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого, як повідомлялося, загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" і патрульний корвет "Василь Биков", і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, які були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.
Згідно запису радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбово-штурмового удару. Як зрозуміли, прийом?". На що отримали відповідь: "Російський військовий корабель, іди на х*й".
Пізніше з'явилася інформація про те, що захисники можуть бути живі, перебуваючи в полоні у російських окупантів.