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Українські військові з острова Зміїний живі, але перебувають у полоні – ВМС

Українські військові з острова Зміїний живі, але перебувають у полоні – ВМС

Київ • УНН

 • 554288 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Морські піхотинці та прикордонники з острова Зміїний живі, але потрапили в полон до російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВМС ЗС України.

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"26 лютого, отримавши інформацію, що на острові Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір", для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що ВМС ЗС України вимагає від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

"Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян. Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі й з ними все добре!" - ідеться у повідомленні.

ВМС наголошує, що російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих.

"При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову. У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Державна прикордонна служба України повідомила, що захисники острова Зміїний можуть бути живі.

Контекст

24 лютого агресор стріляв з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктуру було зруйновано, а острів захоплено.

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