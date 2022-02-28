Украинские военные с острова Змеиный живы, но находятся в плену – ВМС

Цитата

"26 февраля, получив информацию, что на острове Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, которые не совершали никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что ВМС ВС Украины требует от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

"Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ ради возвращения наших граждан. Относительно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!"- говорится в сообщении.

ВМС отмечает, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных.

"При этом морпехи смело дважды отбили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова. В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", - говорится в сообщении.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова Змеиный могут быть живы.

Контекст

24 февраля агрессор стрелял из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.