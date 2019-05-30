Появились фото с места катастрофы Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. ГБР опубликовало фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области, передает УНН.
Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая 2019.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.
По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь" . Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.
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В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек , в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.
Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).