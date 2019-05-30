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З'явилися фото з місця катастрофи Мі-8

З'явилися фото з місця катастрофи Мі-8

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. ДБР опублікувало  фото з місця катастрофи вертольота Мі-8 в Рівненській області, передає УНН. 

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Гелікоптер впав в ніч на 30 травня 2019.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.

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Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

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