Зеленський дав доручення начальнику Генштабу через падіння МІ-8
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав він.
Як повідомляв УНН, пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23.27 під час учбово тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У прес-службі додали, що вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області. 4 особи вважаються загиблими.