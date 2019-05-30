Поблизу Рівненщини розбився військовий вертоліт Мі-8, четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23.27 під час учбово тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗСУ.
“У результаті авіаційної катастрофи за попередньою інформацією загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області)”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.
“На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з’ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії”, — додали у повідомленні.
Наразі повідомляється, що причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.
“Більш детальніша інформація буде надана після з’ясування обставин події”, — додали у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, у квітні, під час навчально-тренувального польоту вертоліт авіаційної бригади Повітряних сил здійснив аварійну посадку на необладнаний майданчик.