Вблизи Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
“В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.
“На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия”, — добавили в сообщении.
Сейчас сообщается, что причины авиационной катастрофы выясняются.
“Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия”, — добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, в апреле, во время учебно-тренировочного полета вертолет авиационной бригады Воздушных сил совершил аварийную посадку на необорудованный площадку.