Звезда телесериала "Фауда" Идана Амеди тяжело ранен в секторе Газа

Израильский актер и певец Идана Амеди был тяжело ранен во время боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Эвакуационным рейсом артиста доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель-Хашомере, где медики его прооперировали.

Отмечается, что сейчас актер находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Его жизни больше ничего не угрожает.

Дополнение

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Идан Амеди был призван в ЦАХАЛ в качестве резервиста. Он проходил службу в инженерно-боевом корпусе, когда получил ранение.

ХАМАС использовал больницу Аль-Шифа в Газе, но эвакуировался до прибытия израильской армии - Reuters

Амеди известен своей ролью оперативника под прикрытием в сериале Netflix "Фауда", основанном на опыте элитного подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Создатели сериала Лиор Раз и Ави Иссахарофф пожелали ему скорейшего выздоровления.

С 2018 года женат на общественной активистке Мириам Беньяминов. У пары есть двое детей.

Напомним,

Известный американский актер и сценарист Мики Рурк, который ранее призвал передать необходимое вооружение для ВСУ, собирает миллион долларов на восстановление разрушенных Россией домов в Херсоне.