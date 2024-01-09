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Зірку телесеріалу "Фауда" Ідана Амеді важко поранено у секторі Гази

Зірку телесеріалу "Фауда" Ідана Амеді важко поранено у секторі Гази

Київ • УНН

 • 28924 перегляди

Ізраїльський актор Ідан Амеді, який став до лав ЦАХАЛу після 7 жовтня, резервіст, був серйозно поранений в Газі.

Ізраїльський актор та співак Ідана Амеді було важко поранено під час бойових дій у секторі Гази. Про це повідомляє видання Politico, передає УНН.

Деталі 

Евакуаційним рейсом артиста доставили до медичного центру "Шиба" у Тель-Хашомері, де медики його прооперували.

Зазначається, що наразі актор перебуває у важкому, але стабільному стані. Його життю більше нічого не загрожує.

Доповнення

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Ідан Амеді був призваний до ЦАХАЛу як резервіст. Він проходив службу в інженерно-бойовому корпусі, коли отримав поранення.

ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі, але евакуювався до прибуття ізраїльської армії - Reuters04.01.24, 13:26 • 23370 переглядiв

Амеді відомий своєю роллю оперативника під прикриттям у серіалі Netflix "Фауда", заснованому на досвіді елітного підрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Творці серіалу Ліор Раз та Аві Іссахарофф побажали йому якнайшвидшого одужання.

З 2018 року одружений із громадською активісткою Міріам Беньямінов. У пари є двоє дітей.

Нагадаємо

Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, збирає мільйон доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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