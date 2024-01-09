Зірку телесеріалу "Фауда" Ідана Амеді важко поранено у секторі Гази
Київ • УНН
Ізраїльський актор Ідан Амеді, який став до лав ЦАХАЛу після 7 жовтня, резервіст, був серйозно поранений в Газі.
Ізраїльський актор та співак Ідана Амеді було важко поранено під час бойових дій у секторі Гази. Про це повідомляє видання Politico, передає УНН.
Деталі
Евакуаційним рейсом артиста доставили до медичного центру "Шиба" у Тель-Хашомері, де медики його прооперували.
Зазначається, що наразі актор перебуває у важкому, але стабільному стані. Його життю більше нічого не загрожує.
Доповнення
Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Ідан Амеді був призваний до ЦАХАЛу як резервіст. Він проходив службу в інженерно-бойовому корпусі, коли отримав поранення.
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Амеді відомий своєю роллю оперативника під прикриттям у серіалі Netflix "Фауда", заснованому на досвіді елітного підрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Творці серіалу Ліор Раз та Аві Іссахарофф побажали йому якнайшвидшого одужання.
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