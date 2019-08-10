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Дерзкое нападение со стрельбой в Киевской области: в полиции рассказали подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Мужчина, в которого накануне пустили 7 пуль в Софиевской Борщаговке, вероятно, был должником нападавших. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Так, накануне в полицию поступило сообщение о том, что мужчина получил огнестрельное ранение в грудь в Киево-Святошинском районе.

Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" и вскоре задержали подозреваемых. Позже полицейские восстановили события того вечера.

"Как выяснилось, потерпевший занимался покупкой и продажей акций, работал неофициально. Последняя операция была неуспешный и он задолжал 200 тыс. долларов своим знакомым. Когда он шел по улице своего села, увидел этих мужчин у машины и подошел к ним. В это время и произошло на него нападение. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а потом один из них произвел несколько выстрелов в сторону должника и скрылись на автомобиле", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Меру пресечения для них выберет суд.

Как сообщал УНН, в Киевской области группа лиц устроила разбойное нападение на перерабатывающее предприятие.

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