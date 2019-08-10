Зухвалий напад зі стріляниною на Київщині: у поліції розповіли подробиці

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Чоловік, в якого напередодні пустили 7 куль у Софіївській Борщагівці, ймовірно, був боржником нападників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.

Так, напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік отримав вогнепальне поранення в груди у Києво-Святошинському районі.

Правоохоронці ввели оперативний план “Перехоплення” та невдовзі затримали підозрюваних.
Пізніше поліцейські відновили події того вечора.

“Як з’ясувалось, потерпілий займався купівлею та продажем акцій, працював не офіційно. Остання операція була неуспішна і він заборгував 200 тисяч доларів своїм знайомим. Коли він йшов вулицею свого села, побачив цих чоловіків біля автівки і підійшов до них. В цей час і стався на нього напад. Спочатку двоє чоловіків вирвали у нього пакет з ноутбуком, а потім один з них здійснив кілька пострілів у бік боржника і зникли на автомобілі”, — повідомили в пресслужбі поліції.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам. Міру запобіжного заходу для них обере суд.

Як повідомляв УНН, на Київщині група осіб влаштувала розбійний напад на переробне підприємство.

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