На Київщині група осіб влаштувала розбійний напад на переробне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Бориспільському районі Київської області правоохоронці затримали групу осіб у камуфляжі, які здійснили напад на переробне підприємство. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
"Група осіб у камуфляжній формі здійснила напад на переробне підприємство у Бориспільському районі. На підставі копій незрозумілих документів вони намагалися блокувати персонал, охорону і захопити виробничі приміщення. Як результат, отримали достойну відповідь поліцейських спецпризначенців", - написав Нєбитов.
За словами голови поліції Київської області, за фактом події були відкриті кримінальні провадження за статтями 187 (Розбій) та (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
"Далі робота слідчих і оперативників. Нададуть правову оцінку діям кожного. Два організатора будуть затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст.ст. 187, 296 КК України", - повідомив Андрій Нєбитов.
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