В Киевской области группа лиц устроила разбойное нападение на перерабатывающее предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали группу лиц в камуфляже, которые совершили нападение на перерабатывающее предприятие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
"Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе. На основании копий непонятных документов они пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. В результате, получили достойный ответ полицейских спецназовцев", - написал Небытов.
По словам главы полиции Киевской области, по факту происшествия были возбуждены уголовные производства по статьям 187 (разбой) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"Далее работа следователей и оперативников. Придоставят правовую оценку действиям каждого. Два организатора будут задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 187, 296 УК Украины", - сообщил Андрей Небытов.
Напомним, в Харьковской области рейдеры пытались захватить частное сельхозпредприятие.