На Київщині в чоловіка вистрілили 7 разів, один з нападників міг мати відношення до МВС – Нєбитов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав 7 вогнепальних поранень. Поліція затримала підозрюваних. Про це повідомив очільник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні о 18.15 надійшло повідомлення про вогнепальне поранення в груди чоловіка у Києво-Святошинському районі. Групи оперативного реагування та слідчо-оперативна терміново виїхали на місце події”, — йдеться у повідомленні.
Нєбитов зазначив, що за отриманою правоохоронцями інформацією працівниками поліції були проведені першочергові оперативно-розшукові заходи, які встановили автомобіль невідомих, що могли бути причетні до скоєння злочину.
“У 18.50 по Київській області введено план „Перехоплення“. Через годину розшукуваний автомобіль з підозрюваними був зупинений працівниками поліції в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися мешканці Харківської області. Один з них в минулому міг мати відношення до МВС”, — повідомив Нєбитов.
Зазначається, що наразі потерпілий в лікарні. “У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі”.
“Затриманими займаються слідчі та оперативники. Найближчу добу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. А далі як вирішить суд”, — резюмував очільник обласної поліції.
Як повідомляв УНН, на Київщині група осіб влаштувала розбійний напад на переробне підприємство.