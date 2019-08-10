Под Киевом в мужчину выстрелили 7 раз, один из нападавших мог иметь отношение к МВД - Небытов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Софиевской Борщаговке произошла перестрелка, в результате которой человек получил 7 огнестрельных ранений. Полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщил глава управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в 18.15 поступило сообщение об огнестрельном ранении в грудь мужчины в Киево-Святошинском районе. Группы оперативного реагирования и следственно-оперативная срочно выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.
Небытов отметил, что по полученной правоохранителями информации работниками полиции были проведены первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, которые установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления.
"В 18.50 по Киевской области введен план "Перехват". Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - сообщил Небытов.
Отмечается, что в настоящее время пострадавший в больнице. "У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи".
"Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания. А дальше как решит суд", - резюмировал глава областной полиции.
Как сообщал УНН, в Киевской области группа лиц устроила разбойное нападение на перерабатывающее предприятие.