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Утром среды из Австрии в Украину вылетит рейс с украинцами - МИД

Утром среды из Австрии в Украину вылетит рейс с украинцами - МИД

Киев  •  УНН

 • 19746 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 18 марта, в Украину из Австрии вылетит рейс с украинцами, которые не смогли вылететь из этой страны раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины “Коронавирус в мире” в Facebook, сделанное во вторник поздно вечером.

"Хорошие новости от Посла Украины в Австрии! Завтра (сегодня, 18 марта - ред) в 9:50 авиалинии Austrian Airlines отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании", - говорится в сообщении.

"Также на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу. Для тех, кто застрял в Вене по вине австрийских авиалиний, билет￼ будет стоить 493 евро. Дорого конечно, но зато гарантированно возвращение завтра утром домой", - добавляется в сообщении.￼

В пресс-службе отметили, что в четверг ожидается чартерный рейс. Посольство Украины в Республике Австрия 18 марта сообщит о том, где приобрести билеты на этот рейс. "Цена будет 149 евро", - отметили в посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину из-за рубежа вернулось около 12 тыс. украинцев - МИД

Ранее Кабинет министров определил координатора по эвакуации граждан Украины из "очагов коронавируса", им стало министерство инфраструктуры. Позже глава этого министерства, Владислав Криклий говорил, что в течение вторника, 17 марта, ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа.

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что на 18 марта запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами, в том числе и с Шри-Ланки.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них - два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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