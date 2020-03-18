Утром среды из Австрии в Украину вылетит рейс с украинцами - МИД

КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 18 марта, в Украину из Австрии вылетит рейс с украинцами, которые не смогли вылететь из этой страны раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины “Коронавирус в мире” в Facebook, сделанное во вторник поздно вечером.