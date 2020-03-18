До України з-за кордону повернулось майже 12 тис. українців - МЗС

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ надали оновлені дані щодо поширення коронавірусу нового типу серед українців за кордоном і заходам вжитим до громадян України, в зв’язку з поширення цієї хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, станом на 23:00 17 березня, за наведеними даними 5 українців за кордоном одужали (4 у Японії, 1 — Італія).

Ще 12 українців наразі лікують (5 українців в Німеччині, по 2 в Польщі та Італії, та по 1 — у Молдові, Домініканській республіці та ОАЕ).

Одна громадянка України померла в Італії 13 березня.

У пресслужбі навели дані щодо ізольованих громадян України за кордоном. Всього на карантині перебуває 744 українців: Єгипет — 712 осіб (в двох готелях), Бразилія — 16, Німеччина — 7, Домініканській республіці — 3, Молдова — 3, ОАЕ — 3.

У МЗС також повідомили, що всього до України повернулись 11,758 українців.

Раніше Кабінет міністрів визначив координатора по евакуації громадян України з “вогнищ коронавірусу”, ним стало міністерство інфраструктури. Пізніше очільник цього міністерства, Владислав Криклій казав, що протягом вівторка, 17 березня, очікується 51 рейс з українцями з-за кордону.

Згодом Президент Зеленський заявив, що на 18 березня заплановано повернення ще 40 рейсів з українцями, зокрема й з Шрі-Ланки.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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