На завтра заплановано повернення ще 40 рейсів з українцями – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На завтра, 18 березня, заплановано 40 рейсів, що евакуюють українців, які “застрягли” закордоном. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН з посиланням на відео у Telegram-каналі “Коронавірус_інфо”.
“Вчора 125 рейсів повернуло додому 23 тисячі українців. Сьогодні — 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра, попередньо, заплановано ще 40 рейсів. Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова. Вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду та Туреччини”, — повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що українці, які планують повернутись на власному авто чи автобусі, мають уважно ознайомитись з обмеженнями в країнах, через які пролягатиме їх маршрут.
“Також ознайомтесь з роботою режимів пропускних пунктів на державному кордоні України. Відповідна інтерактивна карта доступна на сайті Нової митниці”, — додав Зеленський.
Раніше УНН писав, що Зеленський порадив українцям за кордоном, які хочуть повернутись, зареєструватись у системі “Друг” та повідомити МЗС країну перебування та інформацію про суть проблеми.