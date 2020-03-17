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Зеленський пояснив, як діяти українцям за кордоном, щоб повернутись додому

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порадив українцям за кордоном, які хочуть повернутись, зареєструватись у системі “Друг” та повідомити МЗС країну перебування та інформацію про суть проблеми. Відповідне відео з’явилось у Telegram-каналі “Коронавірус_інфо", передає УНН.

“Ми всіх вас повернемо, когось швидше, когось — трішки пізніше. Але ви всі обов’язково будете на Батьківщині”, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні держава максимально сприяє туроператорам і перевізникам, щоб вони забрали українців з віддалених куточків світу. Налагоджене планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської республіки, курортних островів азіатсько-тихоокеанського регіону північної та південної Америки.

“Щодо інших громадян за кордоном, вам необхідно зробити кілька важливих кроків: зареєструйтесь у системі „Друг“, там повідомте МЗС країну, де перебуваєте зараз та дайте якомога більше інформації про суть проблеми у розділі „Коментар до подорожі“. Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому”, — розповів президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Система “Друг” працює зі збоями через велике навантаження - МЗС

Зеленський зазначив, якщо зареєструватись не вдалось — необхідно звернутися до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити поштою чи за телефоном гарячої лінії. Усі контакти можна знайти на сторінках відповідних установ чи сайті МЗС, розділ: “посольства та консульства”; підрозділ: “дипломатичні установи”.

“Після — чекайте на подальші інструкції. У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому”, — повідомив Президент.

Нагадаємо, в Офісі Президента України відбулася нарада за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо евакуації українців, які перебувають за кордоном.

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