Система "Друг" працює зі збоями через велике навантаження - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Система "Друг" працює зі збоями, адже за останню добу навантаженість зросла у 25 разів. Про це повідомило МЗС у Telegram-каналі "Коронавірус: інформація від МЗС", передає УНН.
"Друзі, навантаження на систему "Друг" за останню добу зросло у більш ніж 25 разів. Ми працюємо над оперативним розв'язанням технічних проблем. У разі виникнення проблем з реєстрацією у системі, будь ласка, зачекайте і повторіть спробу трохи пізніше", - йдеться у повідомленні.
Додамо, система "Друг" це добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон, який є ефективним інструментом допомоги громадянам у разі надзвичайних подій.
Нагадаємо, три мобільні оператори України зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на гарячі лінії державних установ. Також українці за кордоном отримають смс-розсилку з інформацією щодо зворотнього зв’язку з органами держвлади.