Система "Друг" работает со сбоями из-за большой нагрузки - МИД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103130 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107768 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106529 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115727 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101439 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105758 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106748 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130485 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Система "Друг" работает со сбоями из-за большой нагрузки - МИД

Система "Друг" работает со сбоями из-за большой нагрузки - МИД

Киев  •  УНН

 • 20596 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Система "Друг" работает со сбоями, ведь за последние сутки загруженность выросла в 25 раз. Об этом сообщил МИД в Telegram-канале "Коронавирус: информация от МИДа", передает УНН.

"Друзья, нагрузка на систему "Друг" за последние сутки возросла в более чем 25 раз. Мы работаем над оперативным решением технических проблем. В случае возникновения проблем с регистрацией в системе, пожалуйста, подождите и повторите попытку немного позже", - говорится в сообщении.

Добавим, система "Друг" это добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу, которая является эффективным инструментом помощи гражданам в случае чрезвычайных происшествий.

Напомним, три мобильных оператора Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии государственных учреждений. Также украинцы за рубежом получат смс-рассылку с информацией об обратной связи с органами госвласти.

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