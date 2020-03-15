Мобільні оператори зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на гарячі лінії держустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Три мобільні оператори України зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на гарячі лінії державних установ. Також українці за кордоном отримають смс-розсилку з інформацією щодо зворотнього зв’язку з органами держвлади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
"Домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу. В спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань", - повідомили у міністерстві.
Як повідомлялося в УНН раніше, українські користувачі мобільних послуг почали отримувати інформаційні СМС про коронавірус в Україні.