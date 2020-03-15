Мобильные операторы сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии госучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Трое мобильных операторов Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии государственных учреждений. Также украинцы за рубежом получат смс-рассылку с информацией о обратной связи с органами госвласти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса. В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов", - сообщили в министерстве.
Как сообщалось в УНН ранее, украинские пользователи мобильных услуг начали получать информационные СМС о коронавирусе в Украине.