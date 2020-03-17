У Зеленського відбулася нарада з урядовцями щодо евакуації українців з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Офісі Президента України відбулася нарада за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо евакуації українців, які перебувають за кордоном. Про це заявив очільник МЗС на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Чому я запізнився на брифінг — була нарада в Офісі Президента, присвячена евакуації. Це питання, якому на всіх рівнях надається найбільша увага”, — сказав Кулеба.
За його словами, зараз вся увага зосереджена саме на поверненні українських громадян, які перебувають за кордоном.
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“Наразі ми зупинили консульський прийом, весь світ занурився в безпрецендентну кризу. Щойно ми стабілізуємо ситуацію — зможемо повернутися до цього питання. Наразі я раджу всім перебувати на своїх місцях, в своїх країнах, де вони знаходяться. І повернутися до будь-яких подорожей або змін місця проживання після того, як ситуація стабілізується”, — додав Кулеба.
Нагадаємо, Мінінфраструктури закликало авіаперевізників не підіймати ціни. Також міністерство звертатиметься з позовними заявами про відшкодування коштів за тих осіб, які сплатили за квиток, але рейс не було здійснено і їх було доставлено до України за кошти держави.