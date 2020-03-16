За кордоном "застрягли" 43 тисячі українців - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Згідно з інформацією Кабінету міністрів України, станом на сьогодні відомо про 43 тисячі громадян України, "застрягли" за кордоном. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"За даними Кабміну: за кордоном застрягли 43 тисячі громадян України", - написав Гончаренко.
За його словами, уряд прийняв рішення встановити обмеження на ціни на авіаквитки на час карантину.
Як повідомляв УНН, почалося позачергове засідання Кабміну.
Нагадаємо, Мінінфраструктури запропонувало перевізникам маршрут для повернення вантажівок зі Словенії.