Мининфраструктуры предложило перевозчикам маршрут для возвращения грузовиков из Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На данный момент уже определен маршрут с сопровождением для возвращения украинских грузовиков из Словении в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Совместными усилиями разных стран определен гуманитарный коридор с сопровождением по маршруту Словения-Хорватия-Сербия-Румыния, в которых имеет возможность двигаться транспорт. Настоятельно просим украинских перевозчики не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номере транспортного средства на адрес [email protected]", - говорится в сообщении.
Также, что касается транзита через территорию Венгрии, то венгерской стороной сообщено о принятом сегодня решении по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.
"Сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу после ее получения от посольства Украины в Венгрии и Министерства инноваций и технологий Венгрии", - отмечается в сообщении.
Кроме того, 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе, как указано, успешно ее пересекли и направляются в Украину.
Напомним, правительство Словении пропустило автобусы, которые были заблокированы на итальянской границе, среди которых были и украинские транспортные средства.