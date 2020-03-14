Криклій: Словенія пропустила українські автобуси, що застрягли на італійському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Уряд Словенії пропустив автобуси, що були заблоковані на італійському кордоні, серед яких були й українські транспортні засоби. Про це повідомив очільник мінінфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів”, — повідомив Криклій.
“Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів. Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні”, — додав він.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський говорив, що Україна евакуює своїх громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.