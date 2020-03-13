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Україна евакуює своїх громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.

“Цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії”, — зазначив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу

Нагадаємо, з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

Також повідомлялося, що Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни. 

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