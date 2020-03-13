Україна евакуює своїх громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“Цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії”, — зазначив Президент.
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Нагадаємо, з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.
Також повідомлялося, що Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни.