Зеленський: гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Від коронавірусу рятує критичне мислення та заходи гігієни, а не гречка та сірники. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, передає УНН.
“Слід пам’ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення...заходи гігієни. Серед іншого потрібна і інформаційна гігієна”, — зазначив Президент.
Він також наголосив, що вірус паніки гірший від коронавірусу.
"Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!" - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, із 12 березня в Україні діє заборона експорту товарів протиепідеміологічного призначення, яка діятиме до 6 червня.
Як раніше повідомляв УНН, Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни.