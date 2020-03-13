Зеленський: гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу

КИЇВ. 13 березня. УНН. Від коронавірусу рятує критичне мислення та заходи гігієни, а не гречка та сірники. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, передає УНН.