За три доби Україна закриває регулярне авіасполучення - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, передає УНН.
“Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення, за цей час повинні повернутися додому, ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити мають звернутися в українське консульство...Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами”, — зазначив Президент.
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Нагадаємо, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні.