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За три доби Україна закриває регулярне авіасполучення - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, передає УНН.

“Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення, за цей час повинні повернутися додому, ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити мають звернутися в українське консульство...Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами”, — зазначив Президент.

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Нагадаємо, через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні.

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