Криклий: Словения пропустила украинские автобусы, застрявшие на итальянской границе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100486 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103669 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105705 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104687 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113344 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100853 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105307 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106659 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131573 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Криклий: Словения пропустила украинские автобусы, застрявшие на итальянской границе

Криклий: Словения пропустила украинские автобусы, застрявшие на итальянской границе

Киев  •  УНН

 • 16900 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительство Словении пропустило автобусы, которые были заблокированы на итальянской границе, среди которых были и украинские транспортные средства. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств прошла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств”, — сообщил Криклий.

“Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств. Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне”, — добавил он.

Напомним, ранее президент Зеленский говорил, что Украина эвакуирует своих граждан, которые застряли на границе Италии и Словении.

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