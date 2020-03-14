Криклий: Словения пропустила украинские автобусы, застрявшие на итальянской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительство Словении пропустило автобусы, которые были заблокированы на итальянской границе, среди которых были и украинские транспортные средства. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств прошла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств”, — сообщил Криклий.
“Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств. Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне”, — добавил он.
Напомним, ранее президент Зеленский говорил, что Украина эвакуирует своих граждан, которые застряли на границе Италии и Словении.