Мінінфраструктури запропонувало перевізникам маршрут для повернення вантажівок зі Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Наразі вже визначено маршрут із супроводом для повернення українських вантажівок зі Словенії до України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
"Спільними зусиллями різних країн визначено гуманітарний коридор з супроводом за маршрутом Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія, в яких має змогу рухатись транспорт. Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості. Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.
Також, щодо транзиту через територію Угорщини, то угорською стороною повідомлено про ухвалене сьогодні рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.
"Наразі розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту. Інформація буде надана одразу, після її отримання від посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні, як вказано, успішно його перетнули та прямують до України.
Нагадаємо, уряд Словенії пропустив автобуси, що були заблоковані на італійському кордоні, серед яких були й українські транспортні засоби.