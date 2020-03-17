Мінінфраструктури закликало авіаперевізників не підіймати ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Мінінфраструктури закликало авіаперевізників не підіймати ціни. Також міністерство звертатиметься з позовними заявами про відшкодування коштів за тих осіб, які сплатили за квиток, але рейс не було здійснено і їх було доставлено до України за кошти держави. Про це заявив на брифінгу очільник міністерства Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, ви маєте вивозити пасажирів, повертати. Ми у будь-якому разі їх повернемо. Але у разі, якщо ми повертаємо за свій рахунок, ми будемо звертатися з позовними заявами, щоб повернути ці кошти. Не спекулюйте на цьому, не підвищуйте вартість", - зазначив Криклій.
За його словами, додому буде повернуто всіх громадян, які потребують допомоги.
Нагадаємо, станом на ранок вівторка, до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибуло 38 рейсів з-за кордону з українськими громадянами.