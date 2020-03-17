КИЇВ. 17 березня. УНН. Мінінфраструктури закликало авіаперевізників не підіймати ціни. Також міністерство звертатиметься з позовними заявами про відшкодування коштів за тих осіб, які сплатили за квиток, але рейс не було здійснено і їх було доставлено до України за кошти держави. Про це заявив на брифінгу очільник міністерства Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.