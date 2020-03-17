До “Борисполя” сьогодні прибуло вже 38 рейсів з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на ранок вівторка до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибуло 38 рейсів з-за кордону з українськими громадянами. Про це у себе в Telegram-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“Станом на 11:05 17 березня аеропорт "Бориспіль“ прийняв 38 рейсів з нашими громадянами. Впродовж дня рейси приймають Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків”, — зазначив міністр.
Він також оприлюднив останні зміни у переліку авіарейсів, що прибувають сьогодні, та радить чекати на наступне оновлення о 14:00.
Нагадаємо, до України повернулись 1,5 тис. громадян, які перебували у Єгипті — на курорті у Шарм-ель-Шейху.