В "Борисполь" сегодня прибыло уже 38 рейсов с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в международный аэропорт "Борисполь" прибыло 38 рейсов из-за рубежа с украинскими гражданами. Об этом у себя в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"По состоянию на 11:05 17 марта аэропорт "Борисполь" принял 38 рейсов с нашими гражданами. В течение дня рейсы принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков", - отметил министр.
Он также обнародовал последние изменения в перечне авиарейсов, прибывающих сегодня, и советует ждать следующее обновление в 14:00.
Напомним, в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, находившихся в Египте - на курорте в Шарм-эль-Шейхе.