Із Єгипту повернули 1,5 тисячі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. До України повернулись 1,5 тис. громадян, які перебували у Єгипті - на курорті у Шарм-ель-Шейху. Про це повідомляє ресурс МЗС України "Коронавірус у світі", передає УНН.
"1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один-до Харкова", - йдеться у повідомленні.
У МЗС відзначили зусилля посольств і консульств України у процесі повернення громадян.
Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що туроператори, які завезли людей до Єгипту, у тому числі за останні дні, мають виконати свої зобов’язання і повернути громадян назад.