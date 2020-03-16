Кулеба про українців, які застрягли в Єгипті: повернути громадян назад мають "героїчні" туроператори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Туроператори, які завезли людей до Єгипту, у тому числі за останні дні, мають виконати свої зобов’язання і повернути громадян назад. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про повернення 750 українців, які перебувають на карантині у Шарм-ель-Шейху, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні до Шарм-ель-Шейху прибув український консул, відряджений туди для того, щоб бути на місці і допомагати громадянам вирішувати ті проблеми, які виникли, а також щоб сформувати цілісну картинку того, де хто знаходиться і в якому стані. Туроператори, які так "героїчно" звезли людей до Єгипту, у тому числі за останні дні, мають виконати свої зобов’язання і повернути громадян назад", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що МОЗ, як і міністерство інфраструктури, буде працювати з операторами для того, щоб повернути українців.
"Не вдасться туроператорам перекласти цей тягар повністю на державу. Ми будемо всім допомагати, ми не кинемо жодного громадянина на призволяще, і проблему українців в Єгипті будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив. Розраховуємо на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією МЗС, на карантині у Єгипті перебуває 750 українців.