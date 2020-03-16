Кулеба про українців, які застрягли в Єгипті: повернути громадян назад мають "героїчні" туроператори

КИЇВ. 16 березня. УНН. Туроператори, які завезли людей до Єгипту, у тому числі за останні дні, мають виконати свої зобов’язання і повернути громадян назад. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про повернення 750 українців, які перебувають на карантині у Шарм-ель-Шейху, передає кореспондент УНН.