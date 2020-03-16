Кулеба об украинцах, которые застряли в Египте: вернуть граждан назад должны "героические" туроператоры

КИЕВ. 16 марта. УНН. Туроператоры, которые завезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возвращении 750 украинцев, которые находятся на карантине в Шарм-эль-Шейхе, передает корреспондент УНН.