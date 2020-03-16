Кулеба об украинцах, которые застряли в Египте: вернуть граждан назад должны "героические" туроператоры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Туроператоры, которые завезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возвращении 750 украинцев, которые находятся на карантине в Шарм-эль-Шейхе, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, который откомандирован туда для того, чтобы быть на месте и помогать гражданам решать те проблемы, которые возникли, а также чтобы сформировать целостную картинку, где кто находится и в каком состоянии. Туроператоры, которые так "героически" свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан назад", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Минздрав, как и министерство инфраструктуры, будет работать с операторами для того, чтобы вернуть украинцев.
"Не удастся туроператорам перевести это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать, мы не бросим ни одного гражданина на произвол, и проблему украинцев в Египте будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал. Рассчитываем на конструктивное, ответственное отношение туроператоров", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации МИДа, на карантине в Египте находится 750 украинцев.