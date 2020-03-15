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На карантині у Єгипті перебуває 750 українців - МЗС

На карантині у Єгипті перебуває 750 українців - МЗС

Київ • УНН

 • 22097 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На карантині в єгипетських готелях знаходиться 750 громадян України через підозру на коронавірус. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

“Посольство України в Єгипті повідомило, що в готелі Reef Oasis Beach Resort (м. Шарм Ель Шейх) перебуває 750 українських громадян, які разом з іншими туристами поміщені на 14-денний карантин”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі заходи вжито у зв’язку із виявленням коронавірусу у двох італійських туристів, які знаходилися в готелі.

Додається, що наразі проробляються різні варіанти евакуації наших громадян після завершення карантину.

Раніше стало відомо, що українські туристи у Єгипті, які відпочивали на зазначених курортах Єгипту перебуватимуть на карантині, проте тоді не було відома кількість громадян України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жоден з українців на карантині у Єгипті не хворий на коронавірус — МЗС

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