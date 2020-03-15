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На карантине в Египте находится 750 украинцев - МИД

На карантине в Египте находится 750 украинцев - МИД

Киев  •  УНН

 • 22083 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На карантине в египетских отелях находится 750 граждан Украины из-за подозрения на коронавирус. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“Посольство Украины в Египте сообщило, что в отеле Reef Oasis Beach Resort (г. Шарм Эль Шейх) находится 750 украинских граждан, которые вместе с другими туристами помещены на 14-дневный карантин”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

Добавляется, что сейчас прорабатываются различные варианты эвакуации наших граждан после завершения карантина.

Ранее стало известно, что украинские туристы в Египте, которые отдыхали на указанных курортах Египта будут находиться на карантине, однако тогда не было известно количество граждан Украины.

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