На карантине в Египте находится 750 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На карантине в египетских отелях находится 750 граждан Украины из-за подозрения на коронавирус. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
“Посольство Украины в Египте сообщило, что в отеле Reef Oasis Beach Resort (г. Шарм Эль Шейх) находится 750 украинских граждан, которые вместе с другими туристами помещены на 14-дневный карантин”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры приняты в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.
Добавляется, что сейчас прорабатываются различные варианты эвакуации наших граждан после завершения карантина.
Ранее стало известно, что украинские туристы в Египте, которые отдыхали на указанных курортах Египта будут находиться на карантине, однако тогда не было известно количество граждан Украины.
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