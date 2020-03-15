Українських туристів у Єгипті відправили на каратин через підозру COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort та Sentido Reef Oasis Senses Resort перебуватимуть на карантині. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Facebook, інформує УНН.
"Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому. Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації відносно зворотних рейсів, та з представниками МЗС", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, прем'єр-міністр закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус.