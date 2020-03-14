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Прем'єр-міністр закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус

Прем'єр-міністр закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус

Київ • УНН

 • 18971 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців не подорожувати між містами України. Про це він сказав у своєму зверненні, яке опублікував у суботу, 14 березня, пізно ввечері, передає УНН.

“Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив низку кроків на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Вони мають на меті протидію та недопущення поширення коронавірусу в Україні. Сьогодні Україна залишається країною в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Кластерів та великих спалахів хвороби у нас на щастя, поки що, не має. Ми робимо все, щоб вони не виникли”, — сказав прем’єр.

Він додав, що для координації діяльності навколо боротьби з коронавірусом в Україні створено оперативний штаб, який обробляє поточні дані щодо коронавірусу та надає аналітичні висновки, які будуть основою для прийняття рішень на рівні країни.

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Шмигаль нагадав про те, що рішення щодо заборони масових заходів у понад 200 осіб та тритижневий карантин у навчальних закладах — діє до сих пір.

Він також підкреслив, що з 00:00 понеділка, 16 березня, кордони України для іноземців будуть закриті. “Ми завжди щиро раді поверненню українських громадян. З 16 березня ми закриваємо пункти пропуску на кордонах та пасажирські сполучення України з іншими країнами. Тому закликаю громадян України, що перебувають за кордоном, найскоріше повернутись додому”, — сказав Шмигаль.

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Прем’єр-міністр також закликав всіх відмовитись як від міжнародних поїздок, так і від подорожей між містами України.

Нагадаємо, МЗС пообіцяло цілодобово реагувати на звернення українців в умовах спалаху коронавірусу.

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