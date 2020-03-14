Премьер-министр призвал украинцев не путешествовать между городами Украины из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев не путешествовать между городами Украины. Об этом он сказал в своем обращении, которое опубликовал в субботу, 14 марта, поздно вечером, передает УНН.
“Сегодня Кабинет министров Украины принял ряд шагов по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны. Они имеют целью противодействие и недопущение распространения коронавируса в Украине. Сегодня Украина остается страной в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас к счастью, пока что, нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли”, — сказал премьер.
Он добавил, что для координации деятельности вокруг борьбы с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные по коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.
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Шмыгаль напомнил о том, что решение о запрете массовых мероприятий в 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях — действует до сих пор.
Он также подчеркнул, что с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты. “Мы всегда искренне рады возвращению украинских граждан. С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, скорей вернуться домой”, — сказал Шмыгаль.
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Премьер-министр также призвал всех отказаться как от международных поездок, так и от путешествий между городами Украины.
Напомним, МИД пообещал круглосуточно реагировать на обращения украинском в условиях вспышки коронавируса.