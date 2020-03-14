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МЗС пообіцяло цілодобово реагувати на звернення українців в умовах спалаху коронавірусу

МЗС пообіцяло цілодобово реагувати на звернення українців в умовах спалаху коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України видало спеціальне розпорядження для цілодобового реагування на звернення українців в умовах особливого режиму через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“Якщо ви в Україні, напишіть електронний лист на пошту: [email protected]. Якщо ви за кордоном, зайдіть на сторінку посольства чи консульства України у вашій країні перебування”, — повідомили в міністерстві.

За інформацією МЗС, українці можуть залишати свої звернення і вдень і вночі, і на вихідних.

“Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видане спеціальне розпорядження МЗС”, — повідомили в МЗС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом повідомив, що з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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