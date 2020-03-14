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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100745 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106025 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104979 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113672 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100931 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131582 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

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МИД пообещал круглосуточно реагировать на обращения украинцев в условиях вспышки коронавируса

МИД пообещал круглосуточно реагировать на обращения украинцев в условиях вспышки коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16523 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины издало специальное распоряжение для круглосуточного реагирования на обращения украинцев в условиях особого режима из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Если вы в Украине, напишите электронное письмо на почту: [email protected]. Если вы за границей, зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания", - сообщили в министерстве.

По информации МИД, украинцы могут оставлять свои обращения и днем и ночью, и на выходных.

"Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по итогам заседания СНБО относительно ситуации с коронавирусом сообщил, что с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Украинские Национальные Новости

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