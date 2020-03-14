МИД пообещал круглосуточно реагировать на обращения украинцев в условиях вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины издало специальное распоряжение для круглосуточного реагирования на обращения украинцев в условиях особого режима из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Если вы в Украине, напишите электронное письмо на почту: [email protected]. Если вы за границей, зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания", - сообщили в министерстве.
По информации МИД, украинцы могут оставлять свои обращения и днем и ночью, и на выходных.
"Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по итогам заседания СНБО относительно ситуации с коронавирусом сообщил, что с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.